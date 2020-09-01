7000 جولة رقابية في تبوك



بلغ عدد الجولات الرقابية على المحلات التجارية التي قامت بها اللجنة المشتركة في منطقة تبوك التي تضم المديرية العامة للشؤون الصحية والأمانة وشرطة المنطقة خلال شهر أغسطس الماضي 7026 جولة، كما تم تنفيذ أكثر من 53 زيارة لمساكن العمالة وتنفيذ جولات رقابية للأماكن السياحة والفندقة التي بلغت 139 جولة، حيث بلغ عدد المتطوعين مع اللجنة المشتركة 133 متطوعاً تم تقسيمهم إلى 14 فريقاً. وواصلت اللجنة تنفيذ جولاتها على العديد من المحلات التجارية للتأكد من متابعة وتنفيذ إجراءات الوقاية من فيروس كورونا (كوفيد-19)، والمتمثلة في ارتداء الكمامات والالتزام بالمسافة المحددة بين الزبائن، وعدم التجمعات لأكثر من ثلاثة أشخاص داخل المحل، وتأكيد الالتزام بجميع الشروط الصحية، وتوفير المعقمات داخل المحلات، بالإضافة إلى الإجراءات الاحترازية في مراكز التسوق الغذائي، وتشمل إلزام المنشآت بتنظيف وتطهير عربات التسوق وطاولات المحاسبة بصورة مستمرة، وتوفير مواد معقمة للزبائن.

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