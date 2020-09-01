شركة تسويق زراعي بالقصيم

وأوضح أمين عام مجلس المنطقة عـسـم بن إبراهيم الرمضي أن المجلس ناقش خلال الجلسة المشاريع والبرامج والمبادرات المقترحة للإدارات الحكومية بالمنطقة للعام المالي القادم 1442/1443 لعدد من الجهات الحكومية. وبين أن المجلس ناقش مقترحا لإنشاء شركة للتسويق الزراعي بالمنطقة، ومقترحا لتصميم مركز معلومات لوادي الرمة بالمنطقة، مشيرا إلى استكمال المجلس مناقشة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، واتخذ بشأنها التوصيات اللازمة.
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