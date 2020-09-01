إيقاف الإيفاد الداخلي لمنسوبي الصحة من غير الأطباء

قررت وزارة الصحة إيقاف طلبات الترشيح للإيفاد للدراسة بالداخل لغير الأطباء لجميع الفئات الوظيفية والتخصصات والدرجات العلمية باستثناء ترشيح المقبولين ببرامج الهيئة السعودية للتخصصات الصحية من الأطباء وغير الأطباء لحين الانتهاء من دراسة احتياج الوزارة والتعميم بذلك.

جاء ذلك في سياق تعميم لوكيل وزارة الصحة للموارد البشرية عبدالرحمن العيبان - اطلعت «دوت الخليج» على نسخة منه، أشار فيه إلى أنه تم اتخاذ قرار إيقاف طلبات الترشيح للإيفاد للدراسة بالداخل لغير الأطباء، بناء على توصية لجنة تدريب وإيفاد وابتعاث منسوبي الوزارة والكوادر الصحية.

ميثاق الأداء الوظيفي

في سياق متصل بوزارة الصحة، أعلنت مدير عام تخطيط الموارد البشرية والتنمية التنظيمية بوزارة الصحة، ومدير مكتب الإفصاح وتعارض المصالح الدكتورة أريج الجهني عن تمديد العمل على مرحلة ميثاق الأداء الوظيفي حتى 30 سبتمبر.

وقالت الدكتورة الجهني: «نظرًا لقرب انتهاء المرحلة الأولى من دورة الأداء الوظيفي (ميثاق الأداء) الوظيفي لعام 2020، وعدم اكتمال الحد الأدنى من المواثيق حسب ما هو مخطط له، تقرر تمديد العمل على مرحلة ميثاق الأداء الوظيفي حتى 30 سبتمبر».

شروط إيفاد منسوبي الصحة

1- موافقة جهة العمل بشرط أن يكون الخطاب حديثا ولا تقبل خطابات السنة السابقة.

2- استيفاء نموذج طلب إيفاد داخلي

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3- بيان خدمة حديث ومصدق

4- تقييم الأداء الوظيفي لآخر عامين

5- صورة ضوئية مصدقة من المؤهلات العلمية وشهادة الامتياز

6- صورة من بطاقة الهوية الوطنية مكبرة

7- صورة بطاقة التسجيل بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية سارية المفعول + صورة شهادة التصنيف

8- تعبئة نموذج المفاضلة بأن لا تقل درجة المفاضلة عن 55 نقطة كحد أدنى

9- اختبار TOEFL