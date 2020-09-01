مناعة القطيع والإجراءات الاحترازية تخفض كورونا لما دون الألف

لليوم الرابع على التوالي تسجل الإصابات بفيروس كورونا الجديد في المملكة انخفاضا لما دون الألف حالة الأمر الذي يعني استمرار الانخفاض خلال الفترة المقبلة، وذلك بسبب الإجراءات الاحترازية التي اتبعتها وزارة الصحة بالإضافة إلى مناعة القطيع كما أكد مختصون لـ"دوت الخليج".

الإجراءات الاحترازية

فيما سجلت الأرقام الإحصائية لحالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا «كوفيد-19»، انخفاضاً في الإصابات خلال الأيام الأخيرة، قال أستاذ الفيروسات المشارك في كلية الطب البيطري بجامعة الملك فيصل بالأحساء الدكتور محمد الحمادي لـ«دوت الخليج»، أمس، إن الإجراءات الاحترازية، التي اتبعتها المملكة، سيطرت على انتشار الفيروس بشكل كبير، والتزام المجتمع بهذه الإجراءات «لَبْس الكمام، والتباعد الاجتماعي، واستخدام المعقمات، وغسل اليدين باستمرار»، قد آتى ثماره وهو السبب الرئيسي في تدني نسبة الإصابات.

نسب الشفاء

أضاف الحمادي، أن نسبة الشفاء الكبيرة، والتي شكلت حائط صد ضد الفيروس لوجود أجسام مضادة في أجسام المتشافين بما يسمى مناعة القطيع وهو من العوامل التي أدت إلى انخفاض نسبة الإصابات، وعدم التسرع في فتح الحدود، وعدم رفع القيود والتدابير الأخيرة، باعتماد التعليم عن بعد، وعدم التسرع بفتح المدارس عوامل أسهمت في انخفاض نسبة الإصابة، لافتا إلى أن هناك حديثا متداولا هذه الأيام عن إمكانية حدوث موجه ثانية «تزايد أعداد المصابين في الفترة القادمة، وخاصة مع قرب فصلي الخريف والشتاء، وذلك ليس بمستبعد، إذا لم يتم الاستمرار بالعمل بالإجراءات الاحترازية، والتي حددتها الجهات الصحية المعنية، مشيداً بالتعامل الاحترافي المتقن مع هذه الجائحة، والخبرات السابقة في التعامل مع فيروس متلازمة الشرق الأوسط للجهاز التنفسي، جعلت المملكة من الدول الرائدة في مكافحة فيروس "كوفيد 19"، مما جعلها من أقل دول العالم تسجيلا للوفيات، وهذا يعد نجاحاً كبيراً للقطاع الصحي والجهات المعنية في مقاومة مثل هذه الأوبئة.

انخفاض الحالات آخر 4 أيام

Advertisements

1 سبتمبر: 898

31 أغسطس: 951

30 أغسطس: 910

29 أغسطس: 987