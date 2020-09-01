ضبط عصابة الشرائح بالشرقية

صرح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد الدريهم، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة الجرائم الإلكترونية أسفرت عن تمكن شرطة المنطقة من القبض على (مواطن ومقيمين اثنين من الجنسية المصرية، جميعهم في العقد الرابع من العمر)، جعلوا من مقر إقامتهم وكرا للمتاجرة بشرائح الاتصال بعد تسجيلها بهويات مقيمين دون علمهم وبيعها على أشخاص آخرين، حيث ضبط بحوزتهم 420 شريحة لعدد من شركات الاتصالات المحلية، و26 جهاز جوال، و7 أجهزة قارئ للبصمة، و1672 بطاقة إعادة الشحن، ومبلغ 77.851 ريالا، وقد تم إيقافهم جميعا واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، لإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.



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