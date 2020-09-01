تحرك لإنشاء مراكز لرصد طوارئ الصحة العامة بالمناطق

أكدت وزارة الصحة أهمية تحسين جميع المؤشرات الصحية المتعلقة بالصحة العامة عن طريق تطبيق عدة مشاريع حول أفضل الممارسات في إدارة المؤسسات الصحية وتطوير منظومة متكاملة من الأنظمة واللوائح لتعزيز حماية الصحة العامة.

وأكدت الوزارة أنه من الضروري رفع مستوى الجاهزية لطورائ الصحة العامة التي تشمل تفشي الأمراض المعدية والحوادث الكيميائية والإشعاعية والكوارث الطبيعية، ويستلزم إيجاد مراكز رصد واستجابة على مستوى المناطق مربوطة بغرف عمليات مركزية والتنسيق مع الجهات المعنية بالطوارئ الصحية من خلال تنظيم القوانين المتعلقه بالأزمات.

1000 مركز للرعاية الأولية

أوضحت الوزارة أنها قامت بتحسين خدمات الرعاية الأولية، وذلك من رفع كفاءة الأداء في 6 محاور رئيسية لعدد 1000 مركز وسيكون ذلك إلى نهاية عام 2022، وهي الإحالات غير الملائمة إلى المستشفيات. وأوضح تقرير صادر عن الوزارة - اطلعت «دوت الخليج» على نسخة منه - أنها عملت على زيادة عدد المرضى المسجلين في المراكز الصحية في نطاق الخدمة وزيادة نسبة التغطية للتطعيمات.

وأوضحت الوزارة أنها عملت أيضا على التشخيص والتدواي وفق الطب المبني على البراهين وزيادة رضا المراجعين والموظفين التابعين للوزارة، وذلك كأحد المحاور الأساسية لتحسين الأداء في كافة القطاعات الخدمية.

معايير عالمية

أشار التقرير أيضا إلى تحسين المستشفيات والمراكز في تقديم الخدمات العلاجية وفقا للمعايير الإقليمية والعالمية، وذلك من خلال الحصول على الاستشارات الطبية التخصصية، وتحسين الإجراءات ووضع مؤشرات أداء لتحديد وقياس المستهدفات، بالإضافة إلى تطوير مهارات الكوادر لرفع مستوى الإنتاجية.

ويشمل البرنامج التطويري الذي عملت عليه الوزارة عدة محاور في المستشفيات، ويشمل: الطوارئ، التنويم، العيادات الخارجية، المختبرات والعمليات، العناية المركزة، والأشعة، إضافة إلى المراكز المتخصصة ومراكز القلب والأورام ومراكز السكر وأقسام العيون والكلى.

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ومن ضمن ما عملت عليه وزارة الصحه خلال العام المنصرم تسهيل الحصول على الخدمات الطبية في كافة الأقسام التابعة للمستشفيات وذلك عن طريق التوسع في خدمات الرعاية الصحية الممتدة إلى التأهيل الطبي والرعاية المنزلية ومراكز إيواء المرضى النفسيين، إلى جانب إصلاح وإعادة هيكلة خدمات الرعاية الصحية الأولية، وإنشاء وتفعيل عيادات التغذية، وعملت على تحسين أداء المرافق الصحية ووضع خطة واضحة للقوى العاملة بالقطاع الصحي إلى جانب الترغيب ببعض المهن الصحية.

مستهدفات مراكز طوارئ الصحة العامة

* تفشي الأمراض المعدية

* الحوادث الكيماوية والإشعاعية

* الكوارث الطبيعية

* مراكز رصد واستجابة على مستوى المناطق

* الربط بغرف عمليات مركزية والتنسيق مع الجهات المعنية بالطوارئ الصحية