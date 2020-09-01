إزالة 25 قاربا بقوز الجعافرة

وتهدف لجنة الإشراف على نظافة الشواطئ وإزالة القوارب التالفة إلى الارتقاء بشواطئ محافظات ومراكز منطقة جازان ومتابعة الخدمات المقدمة لمرتادي الشواطئ والتي وجه بشخوصها أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، ويتابع أعمالها نائب أمير المنطقة الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز.
واستمعت اللجنة لشرح عن الأعمال الخدمية والمشاريع التنموية القائمة والمستقبلية وزارت 4 مرافق في مشروع الواجهة البحرية شملت: مرسى الصيادين، ثم التطورات التي نفذتها البلدية على الواجهة البحرية ومشاريع الصيانة القائمة، وأعمال الزراعة، وأعمال النظافة المستمرة بالواجهة البحرية.
وقدم محزري شرحا مفصلا للجنة عن خطة المشاريع الاستثمارية التي تعمل البلدية على استثمارها، وتم عرض التصاميم المقترحة لهذه المشاريع الحيوية الكبيرة للجنة أثناء زيارتها حيث عرض تلك الفرص الاستثمارية المطروحة، وشملت 11 قطعة استثمارية.
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