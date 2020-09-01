مليونا مستفيد من نقاط الفرز في نجران



أعلنت صحة نجران انتهاء أعمال نقاط الفرز البصري والتوعوي في مداخل المنطقة، والبالغ عددها 8 مناطق موزعة على «بئر عسكر، وخباش، والحصينية، وشرورة، وسلطانة العزيزية، ويدمة، وبدر الجنوب، ووسط نجران». وبلغ إجمالي عدد المستفيدين منها منذ انطلاقها في شهر مارس الماضي 2412316 مستفيدا، بمشاركة 246 من منسوبي الصحة من خلال القيام بمهام الكشف المبكر عن عوامل الخطورة وتحويل الحالات المشتبهة للمنشآت الصحية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حسب الأدلة الإرشادية للتعامل مع حالات فيروس كورونا ، وتقديم خدمات التثقيف الصحي للمواطنين والمقيمين حول كيفية استخدام المعقمات وطرق غسل اليدين، والتقيد بالإجراءات الاحترازية في المحافظة على مسافات آمنة مع الآخرين، والبعد عن التجمعات، والتواصل مع وزارة الصحة في حال الاشتباه بالإصابة.

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