لجنة التوطين تحصر 12 وظيفة في محلات القهوة والعطارة

قامت لجنة التوطين بعمل جولات ميدانية لمتابعة قرار التوطين في محلات بيع القهوة والشاي ومحلات العطارة وبيع العسل، وأوضح أمين عام لجنة التوطين مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة نجران عبدالله الدوسري، أن نشاط توطين بيع القهوة والشاي والعسل والعطارة يأتي من ضمن تسعة أنشطة أقرت الوزارة توطينها بنسبة 70% على مستوى المملكة بداية من تاريخ 1/1/1442، حيث قامت اللجنة بـ38 زيارة، وقد بلغت أعداد العاملين من السعوديين 39 موظفا وأعداد الوافدين بلغت 45 وافدا من مختلف الجنسيات، وقد تم ضبط 4 مخالفات توطين بحق عدد من المنشآت، وقد تم حصر 12 فرصة عمل جار العمل على تجهيزها لشغلها بالسعوديين، وقد تجاوزت نسب التوطين في النشاط 46 %، ودعا الدوسري أصحاب الأعمال في الأنشطة المستهدفة بالتوطين إلى سرعة توظيف السعوديين منعا لضبط المخالفات بحق المتجاوزين.



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