صدور الموافقة على غسيل الكعبة لهذا العام



صدرت الموافقة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على غسيل الكعبة المشرفة لهذا العام مع التقيد بالإجراءات الاحترازية. وبهذه المناسبة أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس أن المملكة العربية السعودية مكلوءة بعناية الله وحفظه ، وأن هذه الموافقة جاءت لتؤكد حرص هذه البلاد المباركة على العناية بالحرمين الشريفين وقاصديهما، وتنفيذ شعائر الله وتعظيمها، ومن ذلك غسيل الكعبة المشرفة مع التقيد بالإجراءات الاحترازية بما يضمن تنفيذ الشعيرة وسلامة القائمين عليها.

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