ضبط 1600 حبة محظورة في صيدلية

وبحسب ما ذكرته مصادر لـ"دوت الخليج"، فقد تم ضبط عدد 1600 حبة من الأدوية المحظورة والمخدرة داخل الصيدلية، دون وجود تصريح لبيعها هذه الأدوية التي تؤثر على صحة المواطن والمقيم.
وأشارت المصادر إلى أن صحة الرياض واللجنة حريصة على صحة المواطن والمقيم، وأؤكدت على تطبيق النظام على الصيدليات المخالفة التي لا تحمل تراخيص لبيع هذه الأدوية.
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