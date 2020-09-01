تقنية نجران تنظم برنامج تهيئة البكالوريوس المسائي

نظمت الكلية التقنية في نجران برنامج التهيئة للمتدربين المستجدين لبرنامج البكالوريوس المسائي للفصل التدريبي الأول 1442هـ، وذلك بقاعة الأمير مشعل بن عبد الله بمقر الكلية، وفق الإجراءات الاحترازية المتبعة والموصى بها. وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام بالكلية، علي بن عبد الله آل عتيق، أن البرنامج يتضمن تعريف وتهيئة المتدربين المستجدين على البيئة التدريبية بالكلية، والاطلاع على ما تقدمه الكلية للمتدربين من خدمات تدريبية وإدارية مساندة متنوعة، والتعرف على مرافق الكلية المختلفة، وأنظمة ولوائح الكلية وطرق التدريب الإلكتروني ونظام رايات، والخدمات المقدمة من خلالها، بما يسهم في اكتساب المتدربين المعرفة والفهم المناسب لبيئة التدريب ولوائحه وأنظمته. وبين آل عتيق أن البرنامج يشتمل على عرض مرئي يبيِّن أنظمة ولوائح الكلية وطرق التدريب الإلكتروني ونظام رايات، والخدمات المقدمة من خلالها، إضافة إلى خدمات المباني ومكونات البيئة التدريبية مع الضوابط الوقائية والاحترازية للتدريب، واستثمار الأدوات والوسائل التعريفية التي تبرز مكونات وتفاصيل كل ما يحتاج إليه المتدرب، وخاصةً نظام التدريب عن بُعد وإجراءاته المعتمدة، كما يُزوَّد المتدربون بنسخة إلكترونية من دليل المتدرب الذي يحتوي على روابط متنوعة لكل ما يهمه في بيئة التدريب ليكون مساعداً له في التعريف بنظام التدريب والخدمات التي تقدم له ومرجعاً لأي تساؤلات.



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