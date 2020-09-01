السعودية اليوم / لبنان تسجل 469 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد



بيروت 13 محرم 1442 هـ الموافق 01 سبتمبر 2020 م واس

سجّلت لبنان 469 إصابة جديدة بفيروس

وذكرت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أن عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 4988، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 171 حالة بعد تسجيل 4 حالات وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

// انتهى //

21:47ت م

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بيروت 13 محرم 1442 هـ الموافق 01 سبتمبر 2020 م واسسجّلت لبنان 469 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع العدد إلى 17777 إصابةً.وذكرت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أن عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 4988، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 171 حالة بعد تسجيل 4 حالات وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.// انتهى //21:47ت م0235

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