السعودية اليوم / ارتفاع ضحايا السيول والأمطار بالسودان إلى 95 وفاة



الخرطوم 13 محرم 1442 هـ الموافق 01 سبتمبر 2020 م واس

ارتفعت حصيلة الوفيات والإصابات جرّاء الأمطار والسيول التي ضربت السودان إلى 95 حالة وفاة و46 إصابة.

وأفادت وزارة الداخلية السودانية في تقرير لها بوفاة 22 شخصا نتيجة انهيار منازل و66 غرقاً، و7 نتيجة الصعق الكهربائي.

وأضافت الوزارة أن عدد المنازل المُنهارة كُلياً بلغ 20975 منزلا، وجزئياً 37516، فيما تضرّر 152 مرفقاً، و318 متجراً ومخزناً، ونفق 5479 من المواشي.

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21:46ت م

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