السعودية اليوم / خفر السواحل التونسي يوقف 17 مهاجرًا غير شرعي



تونس 13 محرم 1442 هـ الموافق 01 سبتمبر 2020 م واس

أوقف خفر السواحل التونسي اليوم، 17 مهاجرًا غير شرعي، في محافظتي تونس ومدنين.

وأوضح بيان لوزارة الداخلية التونسية، أن المهاجرين كانوا يعتزمون العبور نحو السواحل ألأوروبية، مشيرًا إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية في حقهم.

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20:43ت م

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