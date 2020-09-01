السعودية اليوم / رئيس جامعة حائل يتفقّد عدداً من الكليات في المدينة الجامعية



حائل 13 محرم 1442 هـ الموافق 01 سبتمبر 2020 م واس

تفقّد معالي رئيس جامعة حائل الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم عدداً من الكليات في المدينة الجامعية، للوقوف على جاهزية العيادات والمختبرات والمعامل والورش لاستقبال الطلبة قبيل بدء محاضرات المقررات العملية وفقًا للإجراءات الاحترازية مع بداية العام الجامعي الجديد.

واطّلع معالي مدير الجامعة خلال جولته التي رافقه فيها وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور زيد بن مهلهل الشمري على استعدادات كليات الطب وطب الأسنان والعلوم والهندسة، مستمعاً لشرح مفصلٍ من عمداء الكليات حول استعداد المختبرات والمعامل والورش لاستقبال الطلبة وفقًا "للبروتوكولات" الوقائية، كما اطّلع معاليه على آلية استقبال المراجعين في عيادات طب الأسنان، وتطبيق التدابير الوقائية كافة لسلامة المراجعين والممارسين الصحيين.

من جانب آخر تفقّد وكيل الجامعة للتطوير والأعمال الدكتور عبد العزيز العمرو كليتي التمريض والعلوم الطبية التطبيقية، كما تابع وكيل الجامعة الدكتور سعود النايف كليتي إدارة الأعمال والصيدلة، وتفقّد كذلك وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور ماجد الحيسوني كلية علوم وهندسة الحاسب الآلي، و تفقّدت وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات الدكتورة بدرية الخناني الكليات في مجمع كليات الطالبات.

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20:36ت م

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