السعودية اليوم / زلزالان قويان يضربان ساحل تشيلي الشمالي مع تسجيل أضرار طفيفة



بوجوتا 13 محرم 1442 هـ الموافق 01 سبتمبر 2020 م واس

ضرب زلزالان كبيران بالقرب من الساحل الشمالي في تشيلي المطل على المحيط الهادئ اليوم بفارق نصف ساعة، ولم تسجل سوى أضرار طفيفة فقط.

وسجلت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية الزلزال الأول الذي بلغت قوته 8ر6 درجات على مقياس ريختر في الساعة 0409 بتوقيت جرينتش على بعد 80 كيلومترا شمال غرب بالينار في إقليم أتاكاما بشمال تشيلي.

وسجلت الهيئة زلزال ثان بلغت قوته 3ر6 درجات على مقياس ريختر بعد 20 دقيقة على بعد حوالي كيلومترين من الزلزال الأول، تلاها زلزالان بقوة 4ر5 و 1ر5 درجات في تتابع سريع.

ولم يصدر أي تحذير من حدوث موجات مد عاتية (تسونامي) إثر الزلازل، وأبلغ عن انقطاع التيار الكهربائي في بعض الأماكن، وكذلك انهيارات أرضية أغلقت الطرق.

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19:55ت م

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