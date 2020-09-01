شكرا لقرائتكم خبر عن نيابة عن الملك.. أمير مكة يتشرف بغسل الكعبة.. الخميس والان نبدء بالتفاصيل

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، يتشرف مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، بغسل الكعبة المشرفة، صباح يوم الخميس.

وجرت العادة السنوية بغسل الكعبة المشرفة بماء زمزم ممزوجاً بماء الورد، عناية بها وتطهيراً لها، إذ ستتم المراسم هذا العام وسط إلى إجراءات احترازية مشددة، حرصاً لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.