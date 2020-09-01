مدن توقع عقد تأجير أرض صناعية مع وهج باستثمارات أكثر من 800 مليون ريال

2020-09-01

متابعات الخليج 365 - الرياض

وقّعت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن” مع الشركة السعودية للتقنيات المتقدمة “وهج” عقد تأجير أرض صناعية في المدينة الصناعية الثانية بالرياض على مساحة 42 ألف م² وحجم استثمارات يتجاوز 800 مليون ريال.

وقال مدير عام مدن المهندس خالد بن محمد السالم: إن توقيع العقد يأتي في إطار إستراتيجية الهيئة لتمكين الصناعة والمساهمة في زيادة المحتوى المحلي، باعتباره أحد أهم ركائز رؤية السعودية 2030، وذلك عبر تقديم كافة المنتجات والتسهيلات التي ستسهم في سرعة وتيرة نمو هذه الصناعة وازدهارها.

من جانبه، أوضح الرئيس وعضو مجلس إدارة الشركة السعودية للتقنيات المتقدمة “وهج”، أيمن الحازمي، أن المصنع سوف يكون أحد الكيانات التي تقوم بتأمين احتياجات الوطن في عدة مجالات.

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وأضاف الحازمي أن عملية التصنيع تتم بالتعاون مع عدة شركات عالمية متخصصة في نفس المجال، حيث يعتبر هذا المشروع من أهم المشاريع لنقل التقنية والمعرفة إلى المملكة من أجل بناء قدرات تصنيعية محلية متميزة في قطاعات الدفاع والطيران وكذلك النفط والغاز وتصل حجم هذه الاستثمارات ما يزيد عن 800 مليون ريال.

وأكد الحازمي تطلع وهج إلى تأهيل أفضل الكوادر الوطنية للعمل في القطاع الصناعي وسعيها إلى رفع نسبة السعودة في الشركة.

وتهتم مدن منذ انطلاقتها عام 2001 بتطوير الأراضي الصناعية متكاملة الخدمات، إذ تشرف اليوم على 35 مدينة صناعية قائمة وتحت التطوير في مختلف مناطق المملكة، إضافة إلى إشرافها على المجمعات والمدن الصناعية الخاصة.

وتجاوزت الأراضي الصناعية المطورة 198.8 مليون متر مربع حتى الآن، وتضم المدن الصناعية القائمة أكثر من 3500 مصنع منتج.





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