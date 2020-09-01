2020-09-01

تويتر يضيف المزيد من السياق إلى المواضيع المتداولة في السعودية

متابعات الخليج 365 - الرياض

تُظهر المواضيع المتداولة ما يتحدث عنه الجميع في الوقت الحالي، حيث كان سؤال “لماذا هذا الموضوع متداول؟”، قد تمّ تغريده أكثر من نصف مليون مرة خلال العام الماضي، وبناءً عليه، بدأ موقع تويتر بالعمل على توفير المزيد من السياق حول ما يحدث من خلال التصنيفات على التغريدات والحسابات، بالإضافة إلى الصفحات المخصصة (المعروفة أيضًا باسم اللحظات) والمقالات ذات الصلة بالمواضيع المتداولة.

وللمساعدة في هذا الأمر، ستقوم المنصة بإضافة تغريدات وأوصاف مثبتة للمواضيع المتداولة، بحيث توضّح سبب كونها متداولة.

ومن شأن التغريدة الصحيحة أن تساعد في بعض الأحيان على فهم الموضوع المتداول.

وبحسب تويتر، بدءًا من اليوم، سوف يتم تثبيت تغريدة توضيحية على بعض المواضيع المتداولة بهدف تزويد المستخدمين بنظرة معمّقة حول الموضوع المتداول على الفور.

وتعمل مجموعة من الخوارزميات، إلى جانب فريق التنظيم لدى تويتر على البحث في ما إذا كانت التغريدة تصف الموضوع المتداول بشكل واضح أم لا، وذلك من خلال تقييم ما إذا كانت التغريدة تعكس معنى الموضوع المتداول إلى حد كبير أو في حال كانت شائعة.

وتم تصميم الخوارزميات الخاصة بتويتر لتحديد التغريدات التوضيحية التي لا يمكن أن تكون مسيئة أو مؤذية أو منشورة بواسطة حسابات تحاول الاستفادة من تلك الخوارزميات.

ويمكن رؤية التغريدات التوضيحية بالمواضيع المتداولة على تويتر عبر نظامي iOS وAndroid في الوقت الحالي.

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كما تعتزم الشركة على نقل الميزة إلى موقع لتويتر هنا في وقت قريب.

ومن المفترض أن يشاهد الأشخاص في الأسابيع المقبلة بعض الأوصاف المختصرة التي سيضيفها تويتر إلى عدد من المواضيع المتداولة، من أجل المساعدة في إضافة سياق أكبر.

وستقدّم الأوصاف سياقًا مباشرًا وواضح المصدر تفسر من خلاله لماذا أصبح موضوع ما متداولًا.

وقد عمل الفريق المختص لدى الشركة على صياغة الأوصاف وفقًا للإرشادات المتبعة.

كما يمكن رؤية الأوصاف للمواضيع المتداولة عبر موقع Twitter.com ونظامي iOS وAndroid.

وأكد تويتر أن التغريدات والأوصاف التوضيحية للمواضيع المتداولة ستتوفر في كل من السعودية والأرجنتين وأستراليا والبرازيل وكندا وكولومبيا ومصر وفرنسا والهند وأيرلندا واليابان والمكسيك ونيوزيلندا وإسبانيا والمملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة.

وسيكون الوصف باللغة العربية في كلٍّ من السعودية والإمارات ومصر. ويأمل تويتر في أن يضيف المزيد من السياق على مجموعة أكبر من المواضيع المتداولة في المستقبل القريب، من أجل إضفاء المزيد من الوضوح على المحادثة.

وشدد تويتر على أنه سيستمر في تطوير المواضيع المتداولة، بهدف مساعدة الناس على فهم سبب وجود موضوع ما ضمن المواضيع المتداولة، بالإضافة إلى توفير المزيد من الشفافية حول كيفية تحويل أي شيء إلى موضوع متداول.



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