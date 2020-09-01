شكرا لقرائتكم خبر الأزيمع.. خبرة عسكرية وجدارة ميدانية ومهارة قيادية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أثبت قائد القوات المشتركة المكلف الفريق ركن مطلق الأزيمع جدارته في الميدان، وأكد مهاراته القيادية بنجاح المهمات التي كلف بها، بدأ مسيرته بقيادة فصيل دروع، ثم قائد فصيل تموين وصيانة، حتى تولى مهمة مساعد ركن الاستخبارات في اللواء الرابع بالقوات البرية الملكية السعودية خلال حرب تحرير دولة الكويت الشقيقة، ثم مساعدا لقائد اللواء، فقائد مجموعة اللواء. ونظرا لخبرته العسكرية المتراكمة قاد قوات درع الجزيرة التابع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي استطاعت إحباط المخطط الإيراني لإثارة الشغب في البحرين، ثم تولى بعد ذلك قيادة المنطقة الجنوبية، وأشرف على خطة «درع الجنوب»، كما تولى إدارة العمليات العسكرية في عاصفة الحزم، وإعادة الأمل بكل جدارة واقتدار، بعدها عين قائدا للمنطقة الشرقية، تولى خلالها إعداد الخطط والإشراف على التمارين العسكرية. حصل الأزيمع على بكالوريوس علوم عسكرية تخصص مدرعات من كلية الملك عبدالعزيز الحربية

استكمل تعليمه العسكري بالحصول على ماجستير العلوم العسكرية من كلية القيادة والأركان للقوات المسلحة بالمملكة

حصل على درجة زميل كلية الحرب العليا من أكاديمية ناصر العسكرية العليا

بدأ مسيرته بقيادة فصيل دروع، ثم قائد فصيل تموين وصيانة

تولى مهمة مساعد ركن الاستخبارات في اللواء الرابع بالقوات البرية الملكية السعودية خلال حرب تحرير الكويت ثم مساعدا لقائد اللواء، فقائد مجموعة اللواء

عين قائدا للمنطقة الشرقية، تولى خلالها إعداد الخطط والإشراف على التمارين العسكرية

عين مستشارا عسكريا في مكتب وزير الدفاع، لإبداء الرأي والمشورة في الجوانب الاستراتيجية والعسكرية والتخطيطية

صدر أمر ملكي في 10 جمادى الثاني 1439هـ بترقيته إلى رتبة فريق ركن وتعيينه نائبا لرئيس هيئة الأركان العامة

أشرف على الخطط الدفاعية الشاملة ورفع الجاهزية القتالية وبناء القوات المسلحة

صدر الأمر الملكي 12 محرم 1442 بتكليفه قائدا للقوات المشتركة، ليتولى قيادتها فــي تنفيــذ خطــط القــوات المســلحة لمواجهــة التهديــدات الناشــئة ومتطلبــات بيئــة الأمــن فــي المنطقــة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأزيمع.. خبرة عسكرية وجدارة ميدانية ومهارة قيادية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.