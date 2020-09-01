، صدور الموافقة الكريمة على غسل الكعبة هذا العام مع التقيُّد بالإجراءات الاحترازية ،

- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
صدرت الموافقة الكريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- على غسل الكعبة المشرفة هذا العام مع التقيد بالإجراءات الاحترازية.
وأكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أن السعودية مكلوءة بعناية الله وحفظه وتوفيقه، وأن هذه الموافقة جاءت لتؤكد حرص هذه البلاد المباركة على العناية بالحرمين الشريفين وقاصديهما، وتنفيذ شعائر الله وتعظيمها، ومن ذلك غسل الكعبة المشرفة، مع التقيُّد بالإجراءات الاحترازية بما يضمن تنفيذ الشعيرة، وسلامة القائمين عليها.
ورفع "السديس" شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين –حفظهما الله- على عنايتهما ورعايتهما الدائمة بالحرمين الشريفين وقاصديهما، سائلاً الله -عز وجل- أن يديم عليهما ثوب الصحة والعافية.
01 سبتمبر 2020 - 13 محرّم 1442 09:34 PM
"السديس": الموافقة تؤكد الحرص على العناية بالحرمين وقاصديهما وتعظيم شعائر الله
صدرت الموافقة الكريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- على غسل الكعبة المشرفة هذا العام مع التقيد بالإجراءات الاحترازية.
وأكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أن السعودية مكلوءة بعناية الله وحفظه وتوفيقه، وأن هذه الموافقة جاءت لتؤكد حرص هذه البلاد المباركة على العناية بالحرمين الشريفين وقاصديهما، وتنفيذ شعائر الله وتعظيمها، ومن ذلك غسل الكعبة المشرفة، مع التقيُّد بالإجراءات الاحترازية بما يضمن تنفيذ الشعيرة، وسلامة القائمين عليها.
ورفع "السديس" شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين –حفظهما الله- على عنايتهما ورعايتهما الدائمة بالحرمين الشريفين وقاصديهما، سائلاً الله -عز وجل- أن يديم عليهما ثوب الصحة والعافية.
، صدور الموافقة الكريمة على غسل الكعبة هذا العام مع التقيُّد بالإجراءات الاحترازية ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر صدور الموافقة الكريمة على غسل الكعبة هذا العام مع التقيُّد بالإجراءات الاحترازية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.