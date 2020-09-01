الملك مستشهدا بقصة لـ «المؤسس» : لا يوجد لدينا حصانة لأي شخص

-يستطيع أى مواطن أن يرفع قضية ضد الملك أو ولي العهد

-أحد المواطنيين رفع قضية على الملك عبد العزيز ولم يتنازل حتى أخذ حقه

استشهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، خلال استقبال كبار المسؤولين في السادس عشر من شهر شعبان 1436 بقصة للملك المؤسس عبد العزيز آل سعود لتوضيح الأسس العدلية التى تقوم عليها المملكة حيث قال الملك : يستطيع أي مواطن في بلدنا أن يرفع قضية ضد الملك أو ولي العهد أي فرد من أفراد الأسرة .. مؤكدا أن المملكة تأسست على العدل والحق ،

وأكد خادم الحرمين قائلا : لسنا كمثل بعض الدول الأخرى التى بها حصانة للملك أو الرؤساء .

واستشهد الملك سلمان بقصة للملك المؤسس عبد العزيز آل سعود عندما دخل معه أحد المواطنين في خصومة أمام القاضي الشرعي بالرياض وقتها للشيخ سعد بن عتيق ، وكانت قضية وسارت القضية في مجراها الشرعي حتى تنازل صاحبها عن القضية بعدما أخذ حقه .

وتشير كلمات خادم الحرمين الشريفين إلى الأسس التى بنيت عليها المملكة و تسير عليها حتى الآن وتوضح الخلفية التى عليها صدرت بعض الأوامر الملكية مؤخراً ، وتم خلالها إنهاء خدمة الفريق الركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود قائد القوات المشتركة بإحالته إلى التقاعد مع إحالته للتحقيق ، وإعفاء صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود نائب أمير منطقة الجوف من منصبه، ويحال للتحقيق ، وإحالة 4 آخرين للتحقيق ، على أن تتولى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد استكمال إجراءات التحقيق مع كل من له علاقة بذلك من العسكريين والمدنيين، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحقهم.