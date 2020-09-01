شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم توضح آلية حماية حساب «منصة مدرستي» والان نبدء بالتفاصيل
أوضحت وزارة التعليم انه انتشرت في الآونة الأخير إعلانات ورسائل على وسائل التواصل الاجتماعي لأشخاص يطلبون ارسال معلومات الدخول وكلمة المرور ورقم الجوال الخاص بولي الأمر المسجل في نظام نور بغرض تفعيل حسابات الأبناء في منصة مدرستي بمقابل مادي.
وأكدت الوزارة على أهمية الحذر وعدم التعامل مع هذه الرسائل وعدم مشاركة المعلومات السرية الخاصة بالتسجيل في منصة مدرستي مطلقا.
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