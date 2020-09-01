شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. ضبط قائد صهريج البترول المخالف للسرعة في بيشة والان نبدء بالتفاصيل

أكدت المديرية العامة للمرور أنه تم ضبط قائد صهريج البترول الذي ظهر في أحد الفيديوهات يسير بسرعة جنونية متجاوزاً شاحنتين على طريق بيشة ، وتم احالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.

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