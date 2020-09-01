شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض حالات إثبات الطلاق بنسبة 22% والان نبدء بالتفاصيل

أسهم قرار وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، القاضي بتنظيم دعاوى الفرقة ومعالجتها بالصلح أو بالقضاء خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ الجلسة الأولى، في تحقيق غاياته بالمحافظة على استقرار الأسرة، وذلك بانخفاض حالات إثبات الطلاق بنسبة 22% خلال العام المنصرم 1441 هـ، مقارنة بالعام 1440 هـ.

وأوضحت وزارة العدل أن إجمالي صكوك الطلاق الصادرة العام الماضي 1441 هـ، بلغت 51856 حالة طلاق، فيما كانت حالات الطلاق في عام 1440 هـ نحو 67232 صك طلاق.

وكان معالي وزير العدل، قد أصدر قراراً بإضافة مادة للوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية تسهم في الحفاظ على كيان الأسرة وحمايتها وذلك بوضع آلية لمعالجة قضايا الحضانة والنفقة والزيارة قبل انفصال الزوجين، بالصلح أو بالقضاء خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ الجلسة الأولى.