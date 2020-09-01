درجات الحرارة غدًا.. رفحاء 45 درجة وأبها 17 مئوية

2020-09-01

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن توقعاتها لحالة الطقس يوم غد الأربعاء، ودرجات الحرارة المتوقعة.

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وتوقعت الأرصاد أن تكون السماء غائمة جزئيًّا على معظم مناطق المملكة، كما تكون الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق نجران وجازان وعسير والباحة، وكذلك على مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

ويتوقع أيضًا أن تؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من وسط وشمال المملكة، فيما يتكوّن الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من المنطقة الشرقية.

درجات الحرارة غدًا:

وبالنسبة إلى درجات الحرارة المتوقعة غدًا، فقالت الأرصاد: إنه من المتوقع أن تسجل حفر الباطن ورفحاء 45 درجة مئوية، فيما تسجل أبها أدنى درجة حرارة غدًا بـ17 مئوية.





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