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شكرا لقرائتكم إتاحة بدء التسجيل في تخفيضات اليوم الوطني للمنشآت والمتاجر الإلكترونية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
إتاحة بدء التسجيل في تخفيضات اليوم الوطني للمنشآت والمتاجر الإلكترونية
من خلال الدخول على نظام التخفيضات الإلكتروني
متابعات الخليج 365 - واس
أتاحت وزارة التجارة بدء التسجيل اليوم في تخفيضات اليوم الوطني الذي ينتهي بتاريخ 8 صفر 1441هـ الموافق 25 سبتمبر 2020م، ليتمكّن أصحاب المتاجر الإلكترونية والمحال التجارية من تقديم طلبات إصدار تراخيص التخفيضات إلكترونياً.
وتوفر الخدمة على التجّار استخدام رصيد التخفيضات السنوي المخصص لهم في نظام التخفيضات الإلكتروني .
ودعت “التجارة” أصحاب المتاجر الإلكترونية والمحال التجارية في المملكة إلى التقدم بطلب رخص التخفيضات والاستفادة من هذه الخدمة من خلال الدخول على نظام التخفيضات الإلكتروني هنا واختيار نوع الترخيص واستكمال باقي الإجراءات عبر البوابة الإلكترونية.
وتُمكن الخدمة المستفيدين من تسديد رسوم الرخص إلكترونياً عبر نظام سداد وطباعة الترخيص.
مما يذكر أن وزارة التجارة أطلقت نظام التخفيضات الإلكترونية بالتعاون مع شركة ثقة لخدمات الأعمال ، لتمكين أصحاب المحلات التجارية والمتاجر الإلكترونية في المملكة من تقديم طلبات تراخيص التخفيضات والمنشورة مسبقاً بقائمة العام 2030.
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