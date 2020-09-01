«البريد الدوائي» يوصل علاجات الصحة لمنازل المرضى

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وستسهم الاتفاقية في تفعيل دور الوزارة اللوجستي بالتعاون مع البريد السعودي لتوصيل الأدوية لمنازل المرضى وتسهيل استلامها دون حاجة المرضى لزيارة المستشفيات أو المراكز الصحية، حيث تأتي هذه الاتفاقية امتدادا للتعاون السابق والجهود المميزة التي بذلتها الصحة، للحد من انتشار فيروس كورونا، ونجاح مؤسسة البريد السعودي في إثبات قدرتها اللوجستية في توصيل الدواء خلال الفترة السابقة.
وقع الاتفاقية من جانب الصحة الدكتور محمد الشناوي مدير عام الإدارة العامة للرعاية الصيدلية، ومن جانب البريد السعودي نائب الرئيس للمبيعات الحكومية والتجارية المهندس ريان الشريف.
يستفيد من الاتفاقية:
- مرضى الرعاية المنزلية
- المرضى ذوو الإعاقة
- المرضى ذوو الأمراض المزمنة
- مرضى العيادات الافتراضية
- المرضى ذوو المناعة المنخفضة
- مرضى الأورام
- مرضى العيادات النفسية
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