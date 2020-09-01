شكرا لقرائتكم خبر «البريد الدوائي» يوصل علاجات الصحة لمنازل المرضى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت وزارة الصحة ومؤسسة البريد السعودي اتفاقية توصيل الأدوية لمنازل المرضى التابعين لمستشفيات وزارة الصحة ومراكزها الصحية، وذلك استمرارا لتطوير العلاقة عبر ما يسمى خدمة الميل الأخير التي يقدمها البريد السعودي، وتهدف الاتفاقية إلى التغطية وبشكل تدريجي لنحو 284 مستشفى ومركزا طبيا في مختلف مناطق المملكة، سعيا إلى إيصال الوصفات الطبية للمرضى في منازلهم عبر حافظات خاصة بنقل الأدوية بدرجات حرارة مختلفة حسب نوع الدواء.

وستسهم الاتفاقية في تفعيل دور الوزارة اللوجستي بالتعاون مع البريد السعودي لتوصيل الأدوية لمنازل المرضى وتسهيل استلامها دون حاجة المرضى لزيارة المستشفيات أو المراكز الصحية، حيث تأتي هذه الاتفاقية امتدادا للتعاون السابق والجهود المميزة التي بذلتها الصحة، للحد من انتشار فيروس كورونا، ونجاح مؤسسة البريد السعودي في إثبات قدرتها اللوجستية في توصيل الدواء خلال الفترة السابقة.

وقع الاتفاقية من جانب الصحة الدكتور محمد الشناوي مدير عام الإدارة العامة للرعاية الصيدلية، ومن جانب البريد السعودي نائب الرئيس للمبيعات الحكومية والتجارية المهندس ريان الشريف.

يستفيد من الاتفاقية: