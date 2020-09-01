898 إصابة بكورونا وانخفاض الحالات الحرجة إلى 1519

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجلت وزارة الصحة أمس 898 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وشفاء 718 حالة، و32 وفاة، ليبلغ إجمالي الحالات المؤكدة في المملكة 316,670 حالة، بينها 21227 حالة نشطة، منها 1519 حالة حرجة. وأوضحت الصحة أن الحالات المسجلة منها 43% إناث، و57% ذكور، كما بلغت نسبة الأطفال 9%، والبالغين 87%، وكبار السن 4%، لافتة إلى أنه أجريت 49,989 فحصا مخبريا جديدا. إجمالي الحالات 316,670

المتعافون 291,514

الحالات النشطة 21,227

الوفيات 3929

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