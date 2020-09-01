اتفاقية تعاون لتعزيز مفاهيم الصحة النفسية بجامعة الملك عبدالعزيز

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقع المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية، أمس، ضمن فعاليات ملتقى الإرشاد الجامعي بجامعة الملك عبدالعزيز، اتفاقية تفاهم مع مركز الإرشاد الجامعي بالجامعة، وذلك من خلال الاتصال المرئي عن بعد، بحضور رئيس الجامعة الدكتور عبدالرحمن اليوبي.

من جهته أكد الدكتور اليوبي أهمية الصحة النفسية وحرص الجامعة على الاستثمار في هذا المجال، وسعيها إلى تبني المبادرات المعززة للصحة النفسية التي جرى الاتفاق عليها بين الطرفين.

بدوره أوضح المشرف العام على المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية، الدكتور عبدالحميد الحبيب، أن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز الشراكة والتعاون بين المركز الوطني ومركز الإرشاد الجامعي لخدمة الأهداف المشتركة وإيصال الرسائل المطلوبة لمختلف أفراد وفئات المجتمع، وذلك من خلال الإمكانات المتاحة لديهما، وبما يسهم في تعزيز مفاهيم الصحة النفسية، والتخفيف من الضغوط وتحسين جودة الحياة، وتطوير المهارات لمختلف فئات وشرائح المجتمع.

وأشار الدكتور الحبيب إلى أن الاتفاقية تضمنت بنودا عدة، منها إقامة عدد من الأنشطة والبرامج ذات العلاقة بمجال تعزيز الصحة النفسية، وتقديم برنامج الإسعافات النفسية الأولية والبرامج الأخرى ذات العلاقة، وتقديم برامج تطويرية تسهم في تنمية الشخصية وتخفيف عوامل الخطورة لدى مختلف فئات المجتمع، وكذلك إيصال الرسائل الخاصة بمجال تعزيز الصحة النفسية لمختلف أفراد وفئات المجتمع من خلال الإمكانات المتاحة لدى الطرفين، إضافة إلى العمل على تطوير مهارات المختصين وتبادل الخبرات والتجارب بمجال تعزيز الصحة النفسية والاستشارات النفسية والأسرية، والتعاون في مجال الدراسات والبحوث العلمية المتخصصة في المجال نفسه.

من أهداف الاتفاقية: