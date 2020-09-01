شكرا لقرائتكم خبر 6 آلاف بلاغ إسعافي استقبلها الهلال الأحمر بالشرقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استقبلت عمليات فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي في المنطقة الشرقية خلال أغسطس الماضي، نحو 6775 بلاغا إسعافيا، إضافة إلى 169 بلاغا إسعافيا عن طريق تطبيق «أسعفني»، لحالات ناجمة عن حوادث مرورية، وأخرى لحالات مرضية، وحرائق وغرق، واحتجاز، وبتر، وأزمات قلبية، وتنفسية، وغيبوبة، وإغماء، ونزيف، وولادة، وتسمم، وابتلاع، وإصابات عمل، وغيرها.

وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة بالمنطقة فهد الغامدي، أنه جرى تقديم الخدمة الطبية والإسعافية لـ3365 حالة، جرى إسعافها للمستشفيات، بينما تم تقديم الخدمة الطبية الإسعافية لـ 3429 حالة بالموقع، وبلغت حالات الوفاة نتيجة بلاغات الحوادث والأمراض 165 حالة وفاة.

ودعا المواطنين والمقيمين إلى إبلاغ غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي على الرقم (997) أو عن طريق تطبيق «أسعفني» في الهواتف الذكية عند حدوث أي طارئ، وعدم تحريك المصابين في الحوادث المرورية حتى وصول الفرق الإسعافية، والتعاون مع المسعفين وإفساح الطريق لهم لمرور سيارات الإسعاف وقت الطوارئ، وعدم التجمهر عند الحوادث حتى لا يجري إعاقتهم عند تقديم الخدمة الطبية الإسعافية، والقيام بواجبهم الإنساني.