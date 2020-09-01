ضبط 3 أشخاص يتاجرون بشرائح الاتصال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قبضت الجهات الأمنية بالمنطقة الشرقية على 3 أشخاص جعلوا من مقر إقامتهم وكرا للمتاجرة بشرائح الاتصال. وأوضح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة النقيب محمد الدريهم أن المتابعة الأمنية لمكافحة الجرائم الالكترونية أسفرت عن القبض على مواطن ومقيمين من الجنسية المصرية، جعلوا من مقر إقامتهم وكرا للمتاجرة بشرائح الاتصال بعد تسجيلها بهويات مقيمين دون علمهم.

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