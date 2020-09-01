شكرا لقرائتكم خبر بتوجيه الفيصل.. اجتماع سنوي للجهات الحكومية والأهلية بمكة لمراجعة منجزاتها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ترأس مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، بحضور نائبه بدر بن سلطان اجتماعا لرؤساء لجان مجلس المنطقة، جرى خلاله استعراض الأعمال التي نفذتها اللجان خلال السنوات الأربع الماضية وخططها المستقبلية.

ووجه الفيصل خلال الاجتماع، بعقد اجتماع سنوي تشارك فيه الجهات الحكومية والأهلية لمراجعة ما أنجز من عناصر الخطة التنموية العشرية في محافظات المنطقة.

بعد ذلك قدمت لجنة تنمية الخدمات والمرافق عرضا عن أعمالها التي شملت، تطوير نقطة الشميسي، والتي تهدف إلى تسهيل حركة المركبات والتيسير على القادمين إلى مكة خلال المواسم والتوسع في المسارات المخصصة للمركبات، إلى جانب تقديم مقترح مشروع الجدار الالكتروني للحد من دخول مخالفي أنظمة الحج للمشاعر المقدسة، إضافة إلى الهوية الموحدة لمساجد العاصمة المقدسة، ومركز مراس لتوفير الخدمات تحت سقف واحد، وقياس أداء الجهات الحكومية في المنطقة.

فيما قدمت لجنة شؤون الأسرة نبذة عن أعمالها التي يأتي في مقدمتها توقيع عدد من الاتفاقيات والشراكات مع جهات عدة في المنطقة، بهدف التوعية والتدريب وإجراء الدراسات المتعلقة بالقضايا الاجتماعية والسلوكية وتنظيم المبادرات، حيث عقدت 27 اجتماعا، نتجت عنها 144 توصية، وتبنت تنظيم 15 حلقة نقاش، وتشكيل لجان للأسرة في محافظات المنطقة.

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ومن أبرز ما تطرقت إليه لجنة التنمية الاقتصادية خلال أعمالها في الفترة الماضية، المساهمة في تنظيم منتديات مكة الاقتصادية، وملتقى الحج والعمرة، والخارطة الاقتصادية للمنطقة، وعقدت 58 اجتماعا ناقشت خلالها 105 موضوعات نتجت عنها 57 توصية.

ثم قدمت لجنة التنمية الثقافية والشبابية، شرحا عن أعمالها، حيث نفذت 128 مبادرة وبرنامجا في 11 محافظة، استفاد منها 28 ألف من أبناء المنطقة، تمثلت في المعارض والملتقيات والمسابقات الثقافية المتنوعة.

وعرضت لجنة متابعة تطوير العشوائيات، إصدار لائحة تطوير العشوائيات بالمنطقة، ومعالجة التلوث البصري، فيما قدمت لجنة التنمية العمرانية والمشاريع شرحا عن دراسات الخزن الاستراتيجي للمياه.

لجنة تنمية الخدمات والمرافق