7000 جولة رقابية للإجراءات الاحترازية في تبوك

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بلغ عدد الجولات الرقابية التي نفذتها اللجنة المشتركة بمنطقة تبوك على المحلات التجارية خلال أغسطس الماضي 7026 جولة، كما جرى تنفيذ 53 زيارة لمساكن العمالة. وهدفت اللجنة التي تضم المديرية العامة للشؤون الصحية والأمانة وشرطة المنطقة، من جولاتها، التأكد من متابعة وتنفيذ إجراءات الوقاية من فيروس كورونا كوفيد 19، والمتمثلة في ارتداء الكمامات والالتزام بالمسافة المحددة بين الزبائن، وعدم التجمعات لأكثر من ثلاثة أشخاص داخل المحل، والتأكيد على الالتزام بجميع الشروط الصحية، وتوفير المعقمات داخل المحلات، إضافة إلى الإجراءات الاحترازية في مراكز التسوق الغذائي، وتشمل إلزام المنشآت بتنظيف وتطهير عربات التسوق وطاولات المحاسبة بصورة مستمرة، وتوفير مواد معقمة للزبائن.

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