1000 ريال غرامة غسل السيارة في شوارع مكة

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وأوضح وكيل الأمين للبلديات، المهندس عبدالله الزايدي، أن البلديات ستنظم حملات عدة خلال الفترة الحالية والمستقبلية لضبط العمالة السائبة التي تمارس عملية غسيل السيارات في المواقف العامة والشوارع وأمام المنازل في الأحياء السكنية، بشكل مخالف لأنظمة الإقامة والعمل، مشيرا إلى فرض غرامة مالية تصل إلى 1000 ريال على أصحاب المركبات التي يجري غسلها في هذه المواقع.
وأضاف أن ظاهرة الغسيل العشوائي للسيارات تتسبب في هدر المياه على الطرقات، مما يعرض البنية التحتية للتلف، إضافة إلى تشويه المنظر العام، مشيرا إلى جهود البلديات بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، والتي ساهمت في انحسار الظواهر السلبية بشكل كبير خلال الفترة الماضية، مبينا أن هذه الحملات المكثفة تأتي تنفيذا لتوجيهات أمين العاصمة المقدسة للحفاظ على الموارد الطبيعية، وفي مقدمتها المياه من سوء الاستغلال، ومنع تعرض البنية التحتية للتلف نتيجة لتراكم المياه في الشوارع، وتحويل الطرق إلى أخاديد وحفر بسبب تراكم مياه الغسيل العشوائي، إضافة إلى تكاثر البعوض والحشرات وغيرها من الآفات الضارة بمستنقعات المياه، وتشويه الشكل الجمالي الذي تتمتع به العاصمة المقدسة.
وأشار الزايدي إلى ضرورة تعاون المواطنين والمقيمين للقضاء على هذه الظاهرة السلبية المشوهة للمظهر الحضاري، والتقيد بالأنظمة والتعليمات في ظل توفر البدائل النظامية لغسيل السيارات عن طريق المغاسل اليدوية والآلية المصرحة من قبل الأمانة والإبلاغ في حال رصد أي مخالفات عبر رقم البلاغات الموحد 940.
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