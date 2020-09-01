أسوار تجميلية لـ100 محول كهرباء بالهفوف

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وأكد المتحدث الرسمي للأمانة خالد بووشل مواصلة تنفيذ المشاريع المختلفة، حيث تم تركيب « الأسوار التجميلية « لـ100 محول كهرباء بمساحة 6000 متر مربع مع مراعاة التصاميم المعمارية والجمالية الموحدة على أن تأخذ الطابع التراثي في المنطقة التاريخية بوسط مدينة الهفوف.
وأضاف بووشل أن تنفيذ المشاريع يهدف إلى جوانب عديدة يأتي في مقدمتها الحفاظ على السلامة العامة لأفراد المجتمع، ومعالجة التشوه البصري، والسعي إلى تحسين المشهد الحضري.
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