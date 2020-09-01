مدني مكة يحذر من التقلبات الجوية

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وأوضح المتحدث الرسمي للدفاع المدني بالمنطقة العقيد محمد القرني أن الإنذار الوارد من الأرصاد أمس يشير إلى هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، على عدد من محافظات المنطقة تشمل: الطائف، وميسان، وأضم، والعرضيات، والكامل ، وتستمر حتى الثامنة مساء.
ودعا المتحدث الرسمي إلى متابعة تقارير الأحوال الجوية وتقلبات الطقس المستمرة وما يصدر عن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تجنبا للتعرض للمخاطر المختلفة وكذلك متابعة تعليمات الدفاع المدني التي تصدر في حينه.
وأهابت المديرية بالجميع الالتزام بتعليمات السلامة وعدم الاقتراب من الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح السطحية وعدم التهور والمغامرة بالدخول في الأماكن الخطرة ومجاري الأودية أثناء هطول الأمطار وجريان السيول والبقاء في أقرب منطقة آمنة حتى زوال الخطر ومراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم، متمنين السلامة للجميع.
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