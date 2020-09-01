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ارتفع عدد الموقوفين الإجمالي في قضية الانفجار المروِّع لمرفأ بيروت إلى 25 شخصًا؛ وذلك بعد توقيف أربعة مسؤولين عسكريين اليوم الثلاثاء، بحسب ما ذكر مصدر قضائي.
وبيّن المصدر أن المحقق العدلي القاضي فادي صوان أصدر مذكرات توقيف بحق أربعة ضباط، ثلاثة منهم برتبة رائد من جهازَي الأمن العام وأمن الدولة، ورابع برتبة عميد في الجيش، وهو مسؤول المخابرات في المرفأ، وفقًا لـ"فرانس 24".
وتعمل الأجهزة الثلاثة في المرفأ، وتشرف على أمنه بالتعاون مع جهاز الجمارك، الذي جرى توقيف مديره العام بدري ظاهر، ورئيس مجلس إدارته حسن قريطم، في وقت سابق.
وبات المدَّعى عليهم في القضية، البالغ عددهم 25 شخصًا، موقوفين جميعهم بموجب مذكرات توقيفية.
وتسبَّب انفجار المرفأ في 4 أغسطس (آب) بمقتل 188 شخصًا على الأقل، وإصابة أكثر من 6500 آخرين. ولا يزال سبعة أشخاص في عداد المفقودين. كما ألحق أضرارًا جسيمة بعدد من أحياء العاصمة.
01 سبتمبر 2020 - 13 محرّم 1442 08:50 PM
بعد احتجاز 4 عسكريين
ارتفع عدد الموقوفين الإجمالي في قضية الانفجار المروِّع لمرفأ بيروت إلى 25 شخصًا؛ وذلك بعد توقيف أربعة مسؤولين عسكريين اليوم الثلاثاء، بحسب ما ذكر مصدر قضائي.
وبيّن المصدر أن المحقق العدلي القاضي فادي صوان أصدر مذكرات توقيف بحق أربعة ضباط، ثلاثة منهم برتبة رائد من جهازَي الأمن العام وأمن الدولة، ورابع برتبة عميد في الجيش، وهو مسؤول المخابرات في المرفأ، وفقًا لـ"فرانس 24".
وتعمل الأجهزة الثلاثة في المرفأ، وتشرف على أمنه بالتعاون مع جهاز الجمارك، الذي جرى توقيف مديره العام بدري ظاهر، ورئيس مجلس إدارته حسن قريطم، في وقت سابق.
وبات المدَّعى عليهم في القضية، البالغ عددهم 25 شخصًا، موقوفين جميعهم بموجب مذكرات توقيفية.
وتسبَّب انفجار المرفأ في 4 أغسطس (آب) بمقتل 188 شخصًا على الأقل، وإصابة أكثر من 6500 آخرين. ولا يزال سبعة أشخاص في عداد المفقودين. كما ألحق أضرارًا جسيمة بعدد من أحياء العاصمة.
، حصيلة موقوفي انفجار بيروت ترتفع إلى 25 ،
المصدر : الخليج 365
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