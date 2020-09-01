- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
أفادت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الثلاثاء بأن عدد حالات الإصابة الجديدة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع 1.218 حالة؛ ليصل إجمالي الإصابات إلى 243.599.
وكشفت البيانات ارتفاع عدد الوفيات أربع حالات؛ ليصل الإجمالي إلى 9.302، وفقًا لـ "رويترز".
01 سبتمبر 2020 - 13 محرّم 1442 08:42 PM
الفيروس أصاب 1.218 شخصًا جديدًاألمانيا.. حصيلة إصابات "كورونا" تقفز إلى 243.599
أفادت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الثلاثاء بأن عدد حالات الإصابة الجديدة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع 1.218 حالة؛ ليصل إجمالي الإصابات إلى 243.599.
وكشفت البيانات ارتفاع عدد الوفيات أربع حالات؛ ليصل الإجمالي إلى 9.302، وفقًا لـ "رويترز".
، ألمانيا.. حصيلة إصابات "كورونا" تقفز إلى 243.599 ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر ألمانيا.. حصيلة إصابات "كورونا" تقفز إلى 243.599 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.