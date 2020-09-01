، ألمانيا.. حصيلة إصابات "كورونا" تقفز إلى 243.599 ،

محمد بن مسعود - الدمام - الفيروس أصاب 1.218 شخصًا جديدًا

أفادت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الثلاثاء بأن عدد حالات الإصابة الجديدة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع 1.218 حالة؛ ليصل إجمالي الإصابات إلى 243.599.

وكشفت البيانات ارتفاع عدد الوفيات أربع حالات؛ ليصل الإجمالي إلى 9.302، وفقًا لـ "رويترز".