شكرا لمتابعة خبر عن صرف الدورة الـ 12 لدعم صغار مربي الماشية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم الثلاثاء، عن صرف الدورة الـ 12 لدعم صغار مربي الماشية. أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم الثلاثاء، عن صرف الدورة الـ 12 لدعم صغار مربي الماشية. وبلغت قيمة دعم الدوةرة الثانية عشر 164 مليون ريال، حيث تم إيداعها في حسابات المستفيدين، حيث بلغ مجموع الدعم خلال عام واحد ما يقارب 1.12 مليار ريال.

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