شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مواطن يتنازل عن قاتل ابنه بعد شفاعة أمير عسير والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - محمد بن طحيطح (صدى):

شهد الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير، رئيس لجنة إصلاح ذات البين، اليوم بمكتبه بمقر الإمارة، إعلان تنازل المواطن ثواب بن محمد بن مدغم الأكلبي، عن قاتل ابنه لوجه الله تعالى دون قيد أو شرط، في قضية وقعت قبل عام بمحافظة بيشة .

ويأتي تنازل المواطن استجابة لشفاعة أمير منطقة عسير، فيما ثمن سموه هذا الموقف الإنساني غير المستغرب من مواطني هذه البلاد الطاهرة .

وقال أمير عسير إن "تنازل المواطن بن مدغم، لوجه الله تعالى عن قاتل ابنه يعكس مدى التلاحم المجتمعي الذي تحرص عليه الدولة - رعاها الله- منذ توحيدها على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن سعود - طيب الله ثراه- ".

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وأكد أن ذلك ما تسعى إليه لجنة إصلاح ذات البين التي تعمل على جانب من الأهداف التي تحملها لجنة إرساء السلم المجتمعي بالمنطقة .

وأضاف الأمير تركي بن طلال أن والد القتيل ضرب بتنازله أعلى درجات العفو والتسامح وبدون مقابل راجيا الأجر والمثوبة من الله سبحانه وتعالى مشيرا إلى أن ذلك من سمات المواطن السعودي النبيل .

في المقابل قدم "بن مدغم" شكره لأمير منطقة عسير على المواقف الإنسانية التي يقدمها ويسعى إليها في بث روح التسامح والتكاتف والائتلاف بالمنطقة والعمل بما يتوافق مع توجيهات القيادة الرشيدة الحفظ حقوق المواطن، فيما أبدى رغبته بطلب إطلاق سراح قاتل ابنه والعفو عن الحق العام ليعود إلى أسرته.

وحضر إعلان التنازل رئیس مرکز شعف بلقرن عبدالله بن علي بن محيا، وأمين عام لجنة إصلاح ذات البين مسفر الحرملي، والمواطن عبدالرحمن بن حسن الأحمري وعدد من أعضاء اللجنة، وأعضاء لجنة إرساء السلم المجتمعي .