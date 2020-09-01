شكرا لمتابعة خبر عن تطورات جديدة في قضية رافعة الحرم والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):شهدت المملكة اليوم الثلاثاء، عقد أولى الجلسات الجديدة في قضية رافعة الحرم، وذلك بحضور المتهمين عبر الاتصال المرئي
وقررت الدائرة بعد نحو 10 دقائق تعليق الجلسة وتأجيلها إلى الأسبوع القادم لعدم اكتمال نصاب الدائرة القضائية، وفقا لما أكدته مصادر «عكاظ» .
ومن المقرر أن تناقش الجلسة القادمة حكم البراءة الصادر للمرة الثانية في يوم الخميس 13 محرم 1441.
ونص الحكم على عدم ثبوت المسؤولية التقصيرية على مجموعة بن لادن في دعوى التسبب في سقوط الرافعة بسبب الإهمال والتقصير.
كما نص على صرف النظر عن طلب المدعي العام بإلزام مجموعة بن لادن بدفع الديات والأروش وقيمة التلفيات لعدم الصفة، وعدم إدانة 12 متهماً بما نسب إليهم من مخالفة لائحة قواعد السلامة الواجب اتباعها في مواقع الإنشاءات، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
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