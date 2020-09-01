شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. متحدث الصحة يكشف سبب إصابة نصف الحالات في المملكة بكورنا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كشف متحدث وزارة الصحة محمد العبدالعالي عن السبب وراء إصابة نصف الحالات بكورونا بالمملكة. كشف متحدث وزارة الصحة محمد العبدالعالي عن السبب وراء إصابة نصف الحالات بكورونا بالمملكة. وقال "العبدالعالي" :"أشار الخبراء والمختصين في التقصي الوبائي بأن نصف الحالات في المملكة مرتبطة بعدم التزام فئة الشباب بالاجراءات الوقائية مما تسبب بإصابة من حولهم. وتابع "أرجوكم حافظوا على أنفسكم وأهلكم وأحبابكم..الله يحفظكم ويرعاكم".

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