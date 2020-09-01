بالفيديو .. سبب كثرة التستر التجاري في مجال مغاسل الملابس

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أوضح طارق الخميس، مستثمر في مجال مغاسل الملابس، أسباب التستر التجاري الذى يحدث في مجال مغاسل الملابس.
وذكر، خلال مداخلة له في برنامج تم المذاع بقناة السعودية، أن التستر التجاري يحدث بكثرة لدى المغاسل الصغيرة لكونها من المنشآت الصغيرة التى يصعب مراقبتها.
وأضاف أنه من الصعب توظيف مواطن سعودي في المغسلة، لذلك يضطر صاحبها لجلب العمالة الوافدة، ويكون العامل حينها أكثر قوة ويحدث التستر التجاري.
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