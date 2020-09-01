شكرا لمتابعة خبر عن خطوات التقديم على خدمة تصاريح السفر الاستثنائية للمبتعثين بعد إطلاقها رسميًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): أعلنت منصة "أبشر" عن إطلاق خدمة تصاريح السفر الاستثنائية للمبتعثين، مساء اليوم الثلاثاء. أعلنت منصة "أبشر" عن إطلاق خدمة تصاريح السفر الاستثنائية للمبتعثين، مساء اليوم الثلاثاء. وأوضحت أنه يتم التقدّم للحصول على التصريح إلكترونيًا عبر المنصة من خلال الرابط التالي هنـــــــــــا . وتتمثل خطوات التقديم في الآتي: 1. الدخول لمنصة أبشر. 2. خدماتي. 3. الجوازات. Advertisements 4. مركز الرسائل و الطلبات للجوازات. 5. طلب جديد. 6. المديرية العامة للجوازات. 7. تصاريح السفر الاستثنائية. 8. تصريح سفر للدراسة بالخارج - للمواطنين فقط. 9. تأكيد وإرسال الطلب.

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