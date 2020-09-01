شكرا لمتابعة خبر عن دراسة لجعل الحكم ضد المدين بأقل من 50 ألفًا نهائيًا وغير خاضع للاستئناف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - فهد القزيز (صدى): أكدت مصادر قانونية لـ "صدى"، على مناقشة تنظيمات جديدة لسنّها في المستقبل القريب، تتضمن أن الحكم الذي سيُصدر في مبلغ خمسون ألفًا أو أقل، لن يكون خاضعًا للاستئناف وسيصبح حكمًا نهائيًا باتاً قابلًا للتنفيذ بمجرد النطق به من قبل قاضِ المحكمة الابتدائية . أكدت مصادر قانونية لـ "صدى"، على مناقشة تنظيمات جديدة لسنّها في المستقبل القريب، تتضمن أن الحكم الذي سيُصدر في مبلغ خمسون ألفًا أو أقل، لن يكون خاضعًا للاستئناف وسيصبح حكمًا نهائيًا باتاً قابلًا للتنفيذ بمجرد النطق به من قبل قاضِ المحكمة الابتدائية . وأوضحت مصادر "صدى"، أنه في حال إقرار النظام فلن يكون في مقدور المدين المحكوم عليه سوى حق تقديم التماس إعادة نظر متى ما انطبقت عليه الشروط النظامية في أحقية طلب الالتماس وفق المادة ٢٠٠ من نظام المرافعات الشرعية.

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