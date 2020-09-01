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شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. ضبط 763 منتجات تبغ لا تحمل أختام ضريبية والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل على استمرار حملاتها للتأكد من التزام المنشآت بتطبيق أنظمة الضرائب.
وقالت إنه تمت زيارة عددًا من المواقع في قطاع التجزئة الخاص بالتبغ خلال الساعات الماضية، ونجحت الفرق الرقابية في ضبط 763 منتجات تبغ لا تحمل أختام ضريبية.
وأوضحت الهيئة أن ذلك يأتي ضمن الحملة المشتركة بالتعاون مع: الجمارك ووزارة الموارد البشرية، واللجنة الوطنية لمكافحة التبغ.
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