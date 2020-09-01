شكرا لمتابعة خبر عن "التعليم" تُحذر ممن يطلبون مبالغ مالية لتفعيل حسابات الأبناء في "مدرستي" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت وزارة التعليم، كيفية حماية الحساب على منصة " مدرستي "، حيث انتشرت إعلانات ورسائل على وسائل التواصل الاجتماعي لأشخاص يطلبون إرسال معلومات الدخول وكلمة السر الخاص بولي الأمر.

وأكدت الوزارة أنه يجب على الطالب إنه لن يطلب منه الدعم الفني في الوزارة أو قائد المدرسة كلمة المرور لأنها خاصة به فقط.

وأضافت عن اشتباهك بأي حادثة أو اختراق لحسابك على منصة مدرستي يرجى إبلاغ الدعم الفني مباشرة.