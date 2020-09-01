شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. الفريق مطلق الأزيمع يكشف رؤيته للقوة العسكرية إبان قيادته لقوات درع الجزيرة 2011 والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):وثق مقطع فيديو الفريق ركن مطلق الأزيمع، الذي كلفه خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، بقيادة القوات المشتركة، في لقاء مع تلفزيون البحرين إبان قيادته لقوات درع الجزيرة 2011.
وقال الأزيمع إن القوة العسكرية ليست كل شيء، مؤكداً أن هذه القوة يمكن أن تنهار في حال لم تمتلك الدولة سياسة حكيمة وقوة اقتصادية كبيرة.
ولفت إلى أن الدول الكبيرة مثل الولايات المتحدة الأمريكية لم تعتمد في حربها في العراق وأفغانستان على الجيش فقط، وإنما استعانت بدول أخرى.
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